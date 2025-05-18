في ظهور لافت ومثير للجدل، خطفت بلايك لايفلي الأنظار في فيلمها الجديد Another Simple Favor بقبعة شمسية ضخمة ذات حواف عريضة، أثارت موجة من التعليقات الساخرة والإعجاب على حدٍّ سواء.

أثناء تصوير مشاهد الفيلم في كابري، إيطاليا، في ربيع عام 2024، اكتشفت لايفلي القبعة العملاقة في متجر محلي. أعجبت بها وطلبت من المخرج بول فيغ إدراجها في أحد المشاهد. أشاد فيغ بخطوتها، واصفاً إياها بـ «نجمة سينمائية حقيقية» لقدرتها على التألق بهذه الإطلالة الجريئة.



أثارت القبعة تفاعلًا واسعًا على الإنترنت، إذ وصفها البعض بـ «المبالغ فيها» و«السخيفة»، بينما اعتبرها آخرون لمسة فنية تضيف طابعاً ساخراً للفيلم. أحد المعلقين كتب: «إذا نفدت المظلات في أحد المقاهي، يمكنهم الاستعانة بقبعة بلايك لايفلي».

تُعتبر هذه القبعة جزءاً من التوجه العام للفيلم نحو الأزياء المبالغ فيها، إذ صرّحت مصممة الأزياء رينيه إيرليش كالفوس أن الفريق كان يهدف إلى تقديم إطلالات درامية تعكس شخصية إميلي نيلسون الجريئة والمثيرة للجدل.

سواءً كانت القبعة العملاقة خطوة جريئة في عالم الموضة أو مجرد إكسسوار ساخر، فإنها نجحت في إثارة الجدل وجذب الانتباه، مما يعكس قدرة بلايك لايفلي على تحويل قطعة بسيطة إلى رمز سينمائي.