في عرضٍ أيقوني للأزياء، تألقت الممثلة جينا أورتيغا على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد Hurry Up Tomorrow في نيويورك، مرتديةً فستان ديور الشهير بطبعة الصحف، من تصميم جون غاليانو لمجموعة خريف/شتاء 2000. هذا الفستان أصبح رمزاً في عالم الموضة بعد أن ارتدته شخصية كاري برادشو، التي جسدتها سارة جيسيكا باركر في مسلسل Sex and the City.

أورتيغا، التي أصبحت سفيرة لدار ديور منذ عام 2023، أضفت لمستها الخاصة على الإطلالة الكلاسيكية. اختارت تنسيق الفستان مع صندل ذهبي مفتوح من الأمام، قلادة بسيطة، وتسريحة شعر بوب ناعمة، ما منح الإطلالة توازناً بين الطابع العصري والحنين إلى الماضي.

اختيار أورتيغا هذا الفستان لم يكن مجرد قرار أزياء، بل كان تحية لتاريخ الموضة وثقافة البوب. الفستان، الذي يُعتبر قطعة أرشيفية نادرة، يُعرض للبيع حالياً بسعر يصل إلى 245 ألف دولار، ما يعكس قيمته التاريخية والفنية.

عند سؤالها عن رأيها في إطلالة أورتيغا، عبّرت سارة جيسيكا باركر عن إعجابها، قائلةً: «أنا متأكدة أنها بدت رائعة»، وأشارت بإيماءة «قبلة الشيف» تعبيراً عن إعجابها.

بهذه الإطلالة، أثبتت جينا أورتيغا قدرتها على مزج الكلاسيكية بالعصرية، مقدمةً تحية أنيقة لإحدى أكثر اللحظات تميزاً في تاريخ الموضة.