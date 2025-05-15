في مهرجان كان السينمائي 2025، تميزت إطلالات الرجال على السجادة الحمراء بالأناقة والابتكار، مع مراعاة القواعد الجديدة التي فرضها المهرجان.

• جيرمي سترونغ: ارتدى بدلة توكسيدو بوردو من لورو بيانا، مع رباط عنق حريري وقبعة دلو باللون الوردي، مما أضاف لمسة من الأناقة والتميز لإطلالته.





• توم كروز: ظهر ببدلة داكنة أنيقة، مع تسريحة شعر مرتبة، مما أضفى عليه مظهرًا متألقًا يتناسب مع مكانته كأحد نجوم المهرجان.





• جورج كلوني: حافظ على أسلوبه الكلاسيكي ببدلة توكسيدو سوداء، مما جعله يتصدر قائمة الأكثر أناقة في المهرجان.





• ليو دي كابريو: تميز ببدلة أنيقة باللون الرمادي الداكن، مع لمسات عصرية في التصميم، مما جعله يبرز بين الحضور.





• غريغ تارزان ديفيس: اختار بدلة أنيقة باللون الأزرق الفاتح من تصميم Giorgio Armani، مما أضفى لمسة من الانتعاش والأناقة على مظهره، أكمل إطلالته بنظارات شمسية أنيقة، مما أضاف لمسة من العصرية والتميز.





تُظهر هذه الإطلالات تنوعًا في أسلوب الرجال، حيث جمعوا بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، مع احترام القواعد الجديدة للمهرجان، مما جعل السجادة الحمراء في كان 2025 محط أنظار عشاق الموضة حول العالم.