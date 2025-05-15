في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، تألقت النجمات بإطلالات ساحرة على السجادة الحمراء، حيث برزن بأزياء راقية ومميزة. على الرغم من فرض المهرجان هذا العام قواعد جديدة تمنع الفساتين الشفافة أو ذات التصاميم المبالغ فيها، مما دفع النجمات لاختيار تصاميم أنيقة تتماشى مع هذه التوجيهات، إليكِ أبرز هذه الإطلالات:

- إيفا لونغوريا: اختارت فستاناً معدنياً من Tamara Ralph، مزيناً بمجوهرات بارزة، مما أضفى على إطلالتها لمسة من البريق والأنوثة.

- ⁠هايدي كلوم: ظهرت على السجادة الحمراء بفستان مذهل من تصميم إيلي صعب، يتميز بلونه الوردي وتفاصيله الزهرية المصنوعة من الأورجانزا، مع ذيل طويل يمتد خلفها، مما أعطى انطباعاً بأنها محاطة ببتلات وردية.

- ⁠هالي بيري: اختارت فستاناً مخططاً بالأبيض والأسود من توقيع Jacquemus، يتميز بقصة ترابيزية، وياقة عالية، وظهر مكشوف مع تفاصيل ذهبية. أكملت إطلالتها بمجوهرات راقية من Chopard.

- جوليا غارنر: ⁠اختارت فستاناً من تصميم غوتشي، مصنوعاً من الشيفون الأسود الحريري، يتميز بتصميمه الطبقي الذي يضفي حركة انسيابية على الإطلالة. تحت الفستان، ارتدت بطانة بلون الشمبانيا مزينة بتطريزات براقة، مما أضاف لمسة من التألق دون تجاوز قواعد اللباس الجديدة للمهرجان.

- ⁠إيزابيل فونتانا: ارتدت فستاناً مميزاً من تصميم نيكولا جبران، زُيِّن بقطعة فضية لامعة على الكتف مزينة بأحجار فيروزية، مما أضفى على الإطلالة لمسة من الفخامة.

- ⁠ايرينا شايك: اختارت فستاناً طويلاً من مجموعة أرماني بريفيه لخريف/شتاء 2019، يتميز بتصميمه الأنيق مع تنورة مزخرفة بالطيّات وأكمام منتفخة، مما أضفى لمسة من الأناقة الكلاسيكية على إطلالتها.

- ⁠فرحانه بودي: اختارت فستاناً وردياً معدنياً من تصميم Atelier Zuhra، يتميز بقماش لامع وتطريزات براقة، ما أضفى لمسة فخمة وعصرية. أبرز ما في التصميم هو الكاب الضخم الذي يلتف حول الجسم على شكل زهرة عملاقة أو صدفة بحرية، ما أضاف طابعاً درامياً ومميزاً.

في الختام، يظل مهرجان كان منصة تجمع بين الفن والموضة، حيث تبرز إطلالات النجوم روح الإبداع والذوق الرفيع، رغم الجدل حول قواعد اللباس الجديدة في 2025. المهرجان يظل مناسبة عالمية تعبّر عن الهوية وتلفت الأنظار.



