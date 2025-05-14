في عالم التجميل، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق الكبير، ومن هذه التفاصيل «البودرة المستخدمة لتثبيت الكونسيلر تحت العين». ومع تزايد الاهتمام بالإطلالة المثالية، برز تساؤل بين خبيرات التجميل ومحبات المكياج: هل البودرة الوردية أفضل أم الصفراء لمنطقة تحت العين؟

البودرة الصفراء (Banana Powder):

تُعرف بقدرتها على تصحيح اللون، خصوصا للهالات الزرقاء أو البنفسجية، وتُعطي لمسة دافئة للبشرة، خصوصاً لذوات البشرة المتوسطة إلى السمراء. اشتهرت بها النجمات مثل كيم كارداشيان، واستخدمتها كثير من خبيرات التجميل لكونها تضيف إشراقة وتوحّد لون البشرة.

البودرة الوردية (Pink Powder):

برزت أخيرا كخيار شائع لتفتيح المنطقة تحت العين وإضفاء لمسة مضيئة وناعمة، تُناسب كثيراً ذوات البشرة الفاتحة إلى المتوسطة، وتُعطي مظهراً مشرقاً، خصوصا عند التصوير أو الإضاءة القوية. تُستخدم لتفتيح وتحسين مظهر العيون المتعبة.

وأشار خبراء التجميل إلى أن البودرة المناسبة تعتمد على لون البشرة والهالات. الوردي ممتاز للتفتيح، خصوصاً للبشرة الباردة، بينما الأصفر أفضل للتغطية المحايدة والتوازن مع البشرة الدافئة. وأكدوا أن أفضل طريقة للاختيار هي التجربة، لأن تفاعل البودرة مع الكونسيلر والإضاءة يختلف من شخص لآخر.

أخيراً لا يمكن الجزم بأفضلية لون على آخر بشكل مطلق. الاختيار يعتمد على لون البشرة، نوع الهالات، والإطلالة المرغوبة. لمن تفضل التفتيح والإشراقة: الوردي خيار مثالي، أما لمن تبحث عن تصحيح الهالات وتثبيت أطول: الأصفر أكثر فاعلية.