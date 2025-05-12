في عالم الجمال، لا تُعد الحواجب مجرد إطار للعينين فحسب، بل هي عنصر أساسي في إبراز ملامح الوجه وتحديد توازنه. وقد أصبح الاهتمام بشكل الحاجب يتجاوز الموضة السائدة، ليركز على ما يناسب شكل الوجه ويُبرز جماله الطبيعي. وفي صيف 2025، تُعاد صياغة معايير رسم الحواجب لتكون أكثر دقة وتخصيصًا، وفقًا لملامح كل وجه على حدة.

الوجه المستدير يحتاج إلى حواجب بزوايا مرتفعة نسبيًا، تُساعد على كسر استدارة الملامح وإضفاء طول بصري على الوجه؛ لذا يُنصح باعتماد حاجب مقوس بارتفاع متوسط، دون مبالغة في التقوس، لتوازن بين النعومة والحدة.

أما الوجه البيضاوي، وهو من أكثر الأشكال توازنًا، فيناسبه الحاجب الطبيعي قليل التقوس، مع الانتباه لألا يكون مسطحًا أو رفيعًا جدًا. البساطة هنا هي السر، إذ يكفي إبراز الانحناءة الطبيعية للحاجب دون تعديلات كبيرة.

بالنسبة للوجه المربع، الذي يتميز بفك واضح وزوايا حادة، فإن الحاجب المقوس بوضوح- لكن بانسيابية- يُخفف من حدة الزوايا، ويمنح ملامح أكثر توازنًا. المهم هو تجنب الحواجب المسطحة أو الحادة جدًا، لأنها قد تزيد من حدة الملامح.

الوجه الطويل يستفيد من الحواجب الأفقية التي تُقلل من الإحساس بالطول. يُنصح برسم الحاجب بخط مستقيم نسبيًا دون تقوس واضح، ما يعطي اتساعًا بصريًا ويخلق وهمًا بوجه أكثر امتلاءً.

أما الوجه القلبي أو المثلث المقلوب، فيُناسبه حاجب ناعم ومقوس بلطف، يساعد على موازنة اتساع الجبهة وضيق الذقن، ويضفي على الوجه طابعًا أنثويًا أكثر انسجامًا.

وفي خضم هذه التوصيات، تبقى النصيحة الذهبية هي احترام شكل الحاجب الطبيعي، والعمل على تحسينه لا تغييره بالكامل. كما يُفضل الاستعانة بخبيرة تجميل ذات خبرة لفهم ما يناسب ملامحك بشكل دقيق، خاصة في حال الرغبة بالتنميش أو التحديد الدائم (الميكروبليدينغ). فالحواجب ليست فقط موضة، بل لغة من لغات الوجه.