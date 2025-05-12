أعلنت اليوم كل من «وومن وير ديلي» (WWD) وهيئة الأزياء السعودية عن انعقاد «القمة العالمية للأزياء والجمال» المرتقبة يومي 21 و22 مايو الجاري، وذلك في باب سمحان بمدينة الرياض في السعودية. وستُعقد القمة تحت شعار «عصر المرونة: استكشاف الفرص»، حيث ستجمع نخبة من قادة الأعمال والمبتكرين والمؤثرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة المشهد المتطور لقطاعات الأزياء والجمال والعافية. وتقدم القمة بالشراكة مع «مستقبل الأزياء»، منصة استخبارات الأزياء الرائدة في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى دمج الخبرات العالمية مع الرؤى المحلية لتعزيز الحوار الاستراتيجي والابتكار والتعاون عبر الأسواق.

وفي هذا السياق، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرتشايلد ميديا أماندا سميث: «عقب النجاح الذي حققته قمتنا العالمية الأولى للأزياء في الرياض في شهر يونيو الماضي، يسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع «مستقبل الأزياء» لتنظيم حدث آخر يستعرض أبرز الاتجاهات في قطاعات الأزياء والجمال وتجارة التجزئة». وأضافت سميث: «تُعد السعودية اليوم واحدة من أكثر الأسواق جذباً على مستوى العالم، وقد عملنا على جمع كوكبة متميزة من المصممين والمسؤولين التنفيذيين والمبدعين لتقديم رؤاهم حول المسار المستقبلي في ظل هذه الأوقات المليئة بالتحديات، وكذلك ليشهدوا ويناقشوا التطورات الرائدة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي في هذه المنطقة الرئيسة».

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السعودية بوراك شاكماك أن «الشراكة مجددًا مع «وومن وير ديلي» تمكننا من تعزيز الحوار الإبداعي بين السعودية والقطاع العالمي بشكل أكبر». وتابع قائلاً: «إن تركيز هذا العام على الأزياء والجمال يعكس بشكل مباشر الطبيعة المتطورة للتعبير الشخصي والأهمية الثقافية. ونهدف من خلال هذه القمة إلى تسليط الضوء على الأفكار الجديدة، وتحفيز الحوارات الهادفة، وإلهام الابتكار في قطاع الأزياء وغيره من القطاعات ذات الصلة».

وستشهد القمة مشاركة نخبة من المتحدثين الخبراء الذين سيغطون مجموعة من الموضوعات الأساسية، تشمل ما يلي:

استكشاف التركيبة السكانية العالمية: بدءًا من جيل المراهقين المتأثرين بالعلامات التجارية الكبرى، ومرورًا بارتفاع إنفاق جيل إكس (X)، ووصولًا إلى تقدم جيل الألفية في العمر، يُعد فهم ما يلقى صدى لدى مختلف الفئات الديموغرافية حول العالم أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح في قطاعي الجمال والعافية.

عندما يصبح الجمال أسلوب حياة: لقد تحول مفهوم الجمال من مجرد الاهتمام بالمظهر الخارجي ليشمل الشعور الداخلي. وستبحث هذه الجلسة أحدث التوجهات في مجال العافية القائمة على التجربة، بما في ذلك الخدمات والطقوس والمنتجات والتقنيات التي تركز على الجمال الداخلي والخارجي على حد سواء.

نظرة على ديناميكيات السوق المتغيرة: على الرغم من عالمية العلامات التجارية، يظل المستهلكون محليين في توجهاتهم. وسيشارك المتحدثون رؤى مباشرة حول الاستراتيجيات الناجحة في قطاع التجزئة بالأسواق الرئيسة مثل آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وأسباب فعالية هذه الاستراتيجيات في مناطقها.

قادة التغيير والرواد وصناع الأفكار: لقاء مع المؤسسين والمبدعين الذين يتجاوزون حدود المألوف في قطاعي الجمال والعافية، ويخلقون فرصًا جديدة، ويساهمون في تشكيل مستقبل القطاع برؤى مبتكرة وأفكار مستقبلية.