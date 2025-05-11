تُعتبر الفنانة نجوى كرم من أبرز أيقونات الأناقة في العالم العربي، إذ تميّزت إطلالاتها بالتنوّع والرقي منذ بداياتها في التسعينات وحتى عام 2025. في هذا التقرير، نستعرض أبرز محطات تطوّر أسلوبها في الموضة عبر السنوات.

التسعينات.. البدايات اللامعة

• 1992: في مهرجان قرطاج، تألّقت بفستان أسود طويل مزين بفصوص ملوّنة لامعة، من تصميم إيلي صعب، وتميزت إطلالاتها في هذه الفترة بالفساتين اللامعة، الأقراط الكبيرة، والقصّات الجريئة.

الألفينات.. الأنوثة الكلاسيكية

• اعتمدت على فساتين السهرة ذات القصّات الضيّقة، الألوان القوية مثل الأحمر والأزرق، والتطريزات الفخمة، وتعاونت مع مصممين لبنانيين بارزين مثل نيكولا جبران وزهير مراد.

2010–2019.. التجديد والجرأة

• ظهرت في برامج مثل «آرابز غوت تالنت» بإطلالات جريئة، جمعت بين الفساتين اللامعة والجمبسوت العصري، واعتمدت على تصاميم مبتكرة، ألوان متنوّعة، وتنسيقات شعر ومكياج متجددة.

2020–2024.. الأناقة العصرية

• تنوّعت إطلالاتها بين الفساتين القصيرة، الجمبسوت اللامع من تصميم رامي قاضي، والبناطيل الملونة، كما ظهرت في كليب "حلوة الدنيي" بإعادة ارتداء 3 فساتين من التسعينات، مما أبرز ارتباطها بجذورها الفنية، واعتمدت على تنسيقات كاجوال أنيقة، مثل الجينز مع البلوزات المزخرفة.

2025.. الأناقة المستمرة

حتى الآن في عام 2025، تواصل نجوى كرم تألقها بإطلالات تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، مع الحفاظ على لمستها الخاصة في اختيار الألوان والتصاميم.

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