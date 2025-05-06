في حفل ميت غالا 2025، تألق مقدمو الحفل بإطلالات استثنائية تعكس موضوع الحفل «Superfine: Tailoring Black Style»، الذي يسلط الضوء على الأناقة الرجالية في الثقافة السوداء.

- كولمان دومينغو

أطلّ دومينغو، أحد مقدمي الحفل، برداء درامي من تصميم فالنتينو، مكوّن من كاب أزرق زاهٍ مستوحى من إطلالة الراحل أندريه ليون تالي، مع بدلة مزخرفة بألوان الذهب والفضة، وإكسسوارات بارزة مثل قلادة ضخمة وأقراط من Boucheron. لاحقًا، غيّر إطلالته إلى بدلة بنقوش متعددة شملت مربعات وخطوط منسقة مع وردة على الصدر، مما أظهر تنوعه في التعبير عن الأناقة السوداء. ￼

- فاريل ويليامز

ظهر ويليامز بإطلالة فضية لامعة، مرتديًا معطفًا طويلًا من الفضة، مع تفاصيل دقيقة تعكس أسلوبه الفريد في المزج بين الكلاسيكية والحداثة. رافقته زوجته هيلين لاشيشان بإطلالة جلدية أنيقة، مما أضاف لمسة من التناسق بينهما.

- لويس هاميلتون

اختار هاميلتون بدلة مصممة خصيصًا من توقيع Grace Wales Bonner، تميزت بتفاصيل دقيقة تعكس التراث الثقافي، مع لمسات عصرية تُبرز اهتمامه بالموضة كوسيلة للتعبير عن الهوية.

- آيساب روكي

ظهر روكي بإطلالة جريئة تمزج بين الأناقة التقليدية واللمسات العصرية، مع تفاصيل مستوحاة من ثقافة «الدانديزم» السوداء، مما يعكس فهمه العميق لموضوع الحفل وقدرته على تقديمه بأسلوبه الخاص.

- إيما تشامبرلين

قدمت تشامبرلين، مقدمة البث المباشر للحفل، إطلالة مميزة بفستان مخطط بدون ظهر من تصميم Courrèges، مزود بقفازات شفافة تصل إلى المرفقين ونظارات فضية، مع تسريحة شعر قصيرة بلون أشقر جليدي، مما أضفى لمسة من الجرأة والأنوثة على إطلالتها.