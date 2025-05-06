أقيم حفل «ميت غالا» لهذا العام مساء أمس في متحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك، تحت عنوان «Superfine: Tailoring Black Style». وقد سلّط هذا العنوان الضوء على مساهمات الأناقة السوداء في الموضة العالمية، مع التركيز على أسلوب «الدانديزم» بوصفه تعبيرًا عن الهوية الفردية والثقافية.

تميز الحفل بإطلالات استثنائية من عدد من أبرز النجوم والشخصيات العامة، حيث عبّر الضيوف عن رؤيتهم الشخصية للموضة من خلال تصاميم جمعت بين الأصالة والحداثة، وفيما يلي أبرز الإطلالات التي لفتت الانتباه:

1. ديانا روس

ظهرت النجمة الأسطورية بفستان فضي مرصّع بالريش وقبعة ضخمة، تميز بوجود تطريز بأسماء أبنائها وأحفادها على الكاب الطويل. شكّلت هذه الإطلالة عودة قوية لها بعد غياب طويل عن الحدث.

2. ريهانا

أعلنت الفنانة عن حملها الثالث عبر إطلالة مميزة صمّمها مارك جاكوبس، حيث ارتدت بدلة مزينة بأنوثة راقية وتفاصيل جريئة.

3. لوبيتا نيونغو

ارتدت بدلة بلون الأخضر النعناعي من تصميم دار «شانيل». تميزت البدلة بجاكيت مزدوج الأزرار مزين بياقة ساتان، مع كاب شفاف ينسدل من الكتفين، أكملت لوبيتا إطلالتها بقبعة صغيرة متناسقة

4. زندايا

ظهرت بإطلالة مستوحاة من أزياء الزوت سوت (zoot suit) من تصميم لويس فويتون، في عمل مشترك مع المبدع فيريل ويليامز.

5. دوجا كات

ارتدت فستانًا بلمسة حيوانية فنية من توقيع مارك جاكوبس، عكس شخصيتها الجريئة والمبتكرة.

6. جودي تورنر-سميث

تميّزت ببدلة مستوحاة من أزياء الفروسية، من تصميم «بربري»، مزجت فيها بين التراث والحداثة.

7. جانيلي موناي

اختارت إطلالة مونوكرومية تمثّل السفر عبر الزمن بأسلوب مستوحى من الأناقة الكلاسيكية السوداء.

8. ديمي مور

ارتدت فستانًا من تصميم توم براون مرصّعًا بأكثر من 1.4 مليون خرزة، مما جعله قطعة فنية فريدة من نوعها.