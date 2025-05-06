في حفل ميت غالا 2025، الذي حمل عنوان «Superfine: Tailoring Black Style»، برزت العديد من الإطلالات اللافتة، إلا أن بعض المشاهير لم يوفّقوا في اختياراتهم، سواء بابتعادهم عن موضوع الحفل أو بتصاميم أثارت الجدل أو خيّبت التوقعات.

1. ليزا (عضوة بلاكبينك)

أثارت ليزا جدلاً واسعاً بإطلالتها التي تضمنت بدلة دانتيل شفافة من تصميم «لويس فويتون»، حيث ظهرت رسمة على ملابسها يُعتقد أنها تُجسد وجه الناشطة الحقوقية روزا باركس. هذا الاختيار وُصف بأنه غير لائق وأثار انتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي.

2. شاكيرا

اختارت فستانًا ورديًا من تصميم «برابال غورونغ»، إلا أن الإطلالة لم تعكس موضوع الحفل المتعلق بالأناقة السوداء والدانديزم، مما جعلها تبدو خارج السياق.

3. كيم كارداشيان

ظهرت بإطلالة جلدية سوداء بالكامل، وُصفت بأنها غير ملهمة وتفتقر إلى الابتكار، خصوصا مع تكرارها لأسلوب مشابه في مناسبات سابقة.

4. مايا هوك

ارتدت فستانا ورديا من «برادا»، لكن الإطلالة لم تتماش مع موضوع الحفل، واعتُبرت باهتة وغير متناسقة مع الحدث.

5. هايدي كلوم

اختارت فستانا أسود بسيطا، وُصف بأنه يفتقر إلى الإبداع ولا يتناسب مع روح الحفل الاحتفالية.

6. سادي سينك

ظهرت بفستان غوثي ضخم، لكن الإطلالة لم تكن متجانسة مع موضوع الحفل، واعتُبرت مبالغا فيها.

7. كيندال جينر وهايلي بيبر

ارتدت كل منهما بدلة أحادية اللون، وُصفت بأنها رسمية أكثر من اللازم وتفتقر إلى الجرأة المطلوبة في مثل هذا الحدث.

على الرغم من أن «ميت غالا» يُعد منصة للتعبير عن الإبداع والابتكار في عالم الموضة، إلا أن بعض الإطلالات هذا العام لم تحقق التوازن المطلوب بين الجرأة والذوق، مما جعلها محط انتقادات واسعة.