في حفل الكوكتيل الذي أقيم بنيويورك، تألقت سابرينا كاربنتر بفستان من فيرساتشي بلون أزرق بحري لامع، بتفاصيل ذهبية على الرقبة والكتفين. وأكملت إطلالتها بحقيبة صغيرة وحافظت على تسريحتها المميزة بشعر أشقر مموج ومكياج ناعم يبرز عينيها.

في نفس الحفل، ظهرت آني هاثاواي ببدلة سوداء أنيقة من فيرساتشي، تضمنت جاكيتا واسعا مع تفاصيل ذهبية، بالإضافة إلى أقراط دائرية وحقيبة يد ذهبية. وتسريحة شعرها الجانبية أظهرت خصلات نحاسية خفيفة، مع مكياج ناعم.

هذه الإطلالات تعكس استعداد النجمتين لحفل الميت غالا 2025، الذي سيقام في 5 مايو، ويحتفي هذا العام بموضوع «Superfine: Tailoring Black Style». سحر فيرساتشي يلمع في نيويورك.. سابرينا كاربنتر وآني هاثاواي تخطفان الأنظار قبل الميت غالا.