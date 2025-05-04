يعد حفل الميت غالا من أبرز الأحداث السنوية في عالم الموضة، إذ يجتمع فيه الفنانون والمصممون والمشاهير؛ لتقديم إطلالات فريدة تعكس موضوع كل عام. على مر السنين، شهد الحفل العديد من الإطلالات التي تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ الموضة.

- ريهانا في فستان غوو بيي (2015):

تألقت ريهانا بفستان أصفر فاخر من تصميم المصممة الصينية غوو بيي، الذي تميز بذيله الطويل والتطريزات الدقيقة. هذه الإطلالة أصبحت رمزًا للأناقة.

- بليك لايفلي في فيرساتشي (2018):

قدمت بليك لايفلي إطلالة ملكية بفستان من تصميم فيرساتشي، تميز بتفاصيله الدقيقة ولونه الأحمر العميق، مما جعلها محط أنظار الجميع.

- ليدي غاغا في براندون ماكسويل (2019):

قدمت ليدي غاغا عرضًا مسرحيًا على السجادة الحمراء، حيث ارتدت أربع إطلالات متتالية من تصميم براندون ماكسويل، مما أضفى طابعًا دراميًا على الحفل.

- تايلا في بالمان (2024):

تميزت النجمة تايلا بإطلالة أنيقة من تصميم بالمان، حيث ارتدت فستاناً مستوحى من مفهوم «رمال الزمن»، وترافق مع حقيبة يد على شكل ساعة رملية، مما جعلها تجسد فعلاً مرور الوقت في تصميمها.

- زندايا في دولشي آند غابانا (2019):

قدمت زندايا إطلالة ساحرة مستوحاة من شخصية سندريلا، حيث ارتدت فستانًا مضيئًا من تصميم دولشي آند غابانا، مما أضفى جوًا من السحر على الحفل.

تستمر الميت غالا في تقديم إطلالات تخطف الأنظار وتُخلّد في ذاكرة الموضة، مما يجعلها حدثًا ينتظره عشاق الأزياء بشغف كل عام.



