يقام حفل الميت غالا لعام 2025 مساء الإثنين 5 مايو في متحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك. يُعد هذا الحدث من أبرز المناسبات في عالم الموضة، إذ يجمع بين الفن والأزياء في إطار احتفالي يهدف إلى دعم معهد الأزياء بالمتحف.

يتمحور موضوع الحفل هذا العام حول «Superfine: Tailoring Black Style»، وهي معرض يستكشف تأثير الأناقة السوداء في تشكيل الهوية الثقافية من خلال مفهوم «الداندية السوداء». يُسلط المعرض الضوء على تطور الأناقة السوداء على مدى 300 سنة، من خلال ملابس، صور، فنون، ونصوص تاريخية، ويبرز كيف كانت الأناقة وسيلة للمقاومة والتعبير عن الذات في وجه العنصرية والتمييز.

اللباس المطلوب للحفل هو «Tailored for You»، الذي يشجع الضيوف على تقديم إطلالات تعكس هويتهم الشخصية وتاريخهم الثقافي، مع التركيز على البدل والتفصيل الدقيق.

من بين الحضور المتوقعين لهذا العام: كولمان دومينغو، آيساب روكي، لويس هاميلتون، فاريل ويليامز، ولبراون جيمس، إضافة إلى آنا وينتور. كما يُتوقع حضور شخصيات بارزة مثل زندايا، ريهانا، جانيل موناي، دابر دان، وشيماماندا نغوزي أديتشي.

يُتوقع أن يشهد الحفل إطلالات تجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، مع التركيز على التصاميم التي تعكس الهوية الثقافية والتاريخية. من بين التوقعات: ريهانا في فستان من تصميم كريستوفر جون روجرز، آيساب روكي في بدلة من توم براون، وإيريكا بادو في بدلة من توم براون.

يُعد حفل الميت غالا 2025 فرصة لتسليط الضوء على تأثير الأناقة السوداء في عالم الموضة، وتكريم الإسهامات الثقافية والتاريخية للمجتمعات الأفريقية في هذا المجال.