في حفل EMIGALA 2025، الذي أُقيم في دبي، تألقت النجمات بإطلالات ساحرة وجريئة خطفت الأنظار على السجادة الحمراء. الحدث كان مستوحى من أسطورة الروك آند رول «إلفيس بريسلي»، ما أضفى طابعاً فنياً مميزاً على الأزياء.

أبرز إطلالات النجمات:

• بسمة بوسيل: ظهرت بفستان فضي بتصميم «حورية البحر»، مزين بتطريزات لامعة وتفاصيل شفافة عند الصدر والأكمام، وأكملت الإطلالة بقميص أبيض وقفازات شفافة مطرزة.

• شيرين بيوتي: تألقت بفستان أسود براق من تصميم Self-Portrait، بقصة ضيقة وأكمام مزينة بفيونكات كبيرة، ونسقت الإطلالة مع حقيبة من Saint Laurent وحذاء من Alaïa.

• يارا بو منصف: مقدمة الحفل، ارتدت فستاناً فضياً ضيقاً من تصميم أنطوان القارح، مزيناً بتفاصيل لامعة ومربعات زرقاء وبيضاء عند الصدر، مع كاب طويل أزرق سماوي على شكل عقدة كبيرة عند الظهر.

• رولا عادل: اختارت فستاناً جريئاً بصيحة الكورسيه، مزيناً بتطريزات لأزهار دوار الشمس، وتنورة زرقاء لامعة من الساتان.

• حلا الترك: ظهرت بفستان فوشيا من تصميم دار AAVVA، بتصميم أوف شولدر مزين بكشاكش من الفرو عند الأكتاف، مع تنورة واسعة ومجوهرات فضية ناعمة.

• مارينا روي باربوسا: ظهرت بفستان ذهبي فاخر من تصميم جورج شقرا. الفستان تميز بقصة الكتف الواحد وتفاصيل براقة، مع كاب طويل أضاف لمسة درامية للإطلالة. هذه الإطلالة جسدت الأناقة الملكية وأبرزت حضورها اللافت على السجادة الحمراء.

• هارت إيفانجيليستا: المغنية والفاشينيستا الفلبينية تألقت بفستان بني ضيق مرصع بتفاصيل براقة، مع فتحة عميقة عند الصدر، ونسقت معه حقيبة صغيرة متلألئة باللون نفسه.



