عادت النجمة العالمية ديمي مور لتتصدر عناوين الأخبار أخيرا، بعد ظهورها اللافت الذي أثار موجة واسعة من الجدل بين متابعيها والنقاد، حول ما إذا كانت تمثل نموذجًا ملهمًا لتقبل العمر، أم أنها وقعت في فخ الهوس بمقاومة مظاهر التقدم في السن.

في أحدث ظهور لها، بدت ملامح مور مشدودة بطريقة لافتة للنظر، مع إبراز لخطوط الفك والخدين، مما دفع كثيرين للتساؤل حول مدى طبيعية هذه التحولات. وبينما أكدت مور في تصريحات سابقة اعتمادها أسلوب حياة صحي وعناية بالبشرة، يرى البعض أن مظهرها يوحي بتدخلات تجميلية، من بينها الفيلر وشد الوجه، لإخفاء علامات التقدم بالعمر.

وخلال مشاركتها في عرض فيلمها الجديد «The Substance»، أطلت مور بفستان أحمر مرصع بالكريستالات من توقيع أوسكار دي لا رينتا، ما أبرز رشاقتها وقوامها المتناسق، إلا أن بعض الانتقادات طالتها معتبرة أن اختياراتها الجريئة في الأزياء قد لا تتناسب مع عمرها، متهمين إياها بمحاولة التنافس مع جيل أصغر سنًا بطريقة مبالغ فيها.

رغم حرص ديمي مور على الترويج لفكرة «تقبل الذات والاحتفاء بالعمر» في لقاءاتها الإعلامية، إلا أن صورتها المصقولة جعلت البعض يتهمها بإرسال رسائل متناقضة. فبينما تتحدث عن التصالح مع الزمن، يظهر مظهرها كأنه محاولة مستمرة لإنكار آثار التقدم في السن.

وانقسم الرأي العام بين مؤيدين يرون أن مور تقدم نموذجًا عصريًا للمرأة القوية التي ترفض أن تُحد الأعمار من طموحاتها أو حضورها، مؤكدين أن لكل فرد الحق في اختيار صورته الخاصة، ومعارضين يعتبرون أن إطلالاتها الأخيرة تقدم تصورًا غير واقعي عن التقدم بالعمر، وتعزز ثقافة تهميش المظهر الطبيعي لصالح معايير جمالية مصطنعة.