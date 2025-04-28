في آخر حفلين لها، تألقت النجمة اللبنانية إليسا بإطلالتين مميزتين خطفت بهما الأنظار وأكدت مكانتها كأيقونة للأناقة والرقي في العالم العربي. ￼

في حفلها الضخم على مسرح الأولمبيا في باريس، أطلت إليسا بفستان قصير باللون الأسود. تميز الفستان بقصّة جريئة وأنيقة، مع فتحة صدر ناعمة وتصميم بدون أكمام، مما أضفى على الإطلالة لمسة أنثوية معاصرة. وقد زُين الفستان بشراريب لامعة انسدلت بانسيابية، مما منح الإطلالة حركة ديناميكية ساحرة تحت أضواء المسرح. أكملت إليسا إطلالتها بقفازات سوداء طويلة أضافت طابعًا كلاسيكيًا أنيقًا، واختارت مجوهرات ماسية براقة جاءت متناغمة مع أناقة الفستان، مما أضفى على طلتها مزيدًا من الفخامة دون أن تطغى على التصميم الأساسي. ￼

في حفلها الأخير بمدينة دوسلدورف الألمانية، تألقت النجمة اللبنانية إليسا بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنظار وتصدرت بها الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختارت إليسا فستانًا قصيرًا باللون الذهبي من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، من مجموعة Resort 2025. تميز الفستان بتصميمه الجريء والمميز، حيث زُين بشراريب لامعة (Fringes) أضفت عليه حركة ديناميكية وأناقة لافتة، وأكملت إليسا إطلالتها بحذاء أنيق من تصميم Gianvito Rossi، مما أضاف لمسة من الرقي والفخامة إلى مظهرها العام.

كلتا الإطلالتين عكستا ذوق إليسا الرفيع وقدرتها على التنويع بين الأناقة الكلاسيكية والجرأة العصرية، مما جعلها تتصدر الترند وتخطف الأنظار في كل ظهور لها.