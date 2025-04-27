في أمسية ساحرة أقيمت في متحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك الأسبوع الماضي، تألقت النجمة العالمية أليشيا كيز خلال حفل إطلاق مجموعة «Blue Book 2025: Sea of Wonder» من دار المجوهرات العريقة تيفاني آند كو.

اختارت كيز إطلالة جريئة وأنيقة، حيث ارتدت بدلة من مجموعة جيفنشي لخريف وشتاء 2025، تميزت بجاكيت بنقشة الهيرينغبون، ما أتاح للمجوهرات الفاخرة التي تزينت بها أن تكون محور الاهتمام. أكملت الإطلالة ببنطال بخصر عالٍ، ما أضفى لمسة من الرقي والحداثة على مظهرها.

زُينت كيز بعقد «Leaves»، من تصميم جان شلومبرجيه لتيفاني آند كو، الذي تميز بتصميمه المستوحى من أوراق الشجر، جاء مرصعاً بالألماس، ما أضفى بريقاً خاصاً على إطلالتها. كما ارتدت أقراطاً من مجموعة «Multiplication»، وسواراً من «Cooper»، وخاتماً من «Four Flower»، جميعها من تصميم شلومبرجيه، ما أظهر تناغماً رائعاً بين الأزياء والمجوهرات.

خلال الحفل، قدمت كيز أداءً مميزاً، حيث بدأت بأغنية "Diamonds Are Forever"، ما أضفى على الأمسية طابعاً فنياً راقياً.

تُظهر هذه الإطلالة كيف يمكن للأزياء والمجوهرات أن تتكامل لتقديم مظهر يجمع بين الجرأة والأناقة، ما يعكس شخصية كيز الفنية المتميزة.