أثرت مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«تيك توك»، بشكل كبير على اهتمام المرأة بجمالها. فقد ساهمت في زيادة وعي النساء بطرق العناية بالبشرة والمكياج، وسهّلت الوصول إلى نصائح خبراء التجميل، ما عزز ثقتهن بأنفسهن.

في المقابل، فرضت معايير جمال غير واقعية عبر الفلاتر والصور المعدلة، ما أدى إلى شعور 70% من النساء اللواتي يقضين أكثر من 3 ساعات يوميا على السوشيال ميديا بعدم الرضا عن مظهرهن، حسب دراسة لمجلة Body Image. كما أظهرت تقارير أن 55% من النساء فكرن في اللجوء لإجراءات تجميلية بسبب الصور التي يرونها على المنصات.

بالمجمل، أصبحت السوشيال ميديا مصدر إلهام وضغط معاً، ما يجعل الوعي والاختيار الذكي للمحتوى أمراً ضرورياً للحفاظ على الثقة بالنفس والجمال الحقيقي.

أخيراً، اختاري أن تتابعي من يذكرك بجمالك الطبيعي لا من يجعلك تشكين فيه.

خذي استراحة من الشاشات كلما شعرت أن المقارنة تسرق ابتسامتك.

تذكري دائماً أن الكمال في الصور مجرد وهم، والجمال الحقيقي ينبع من داخلك.

اعملي على تطوير نفسك بكل حب، وثقي أن كل لمسة رعاية تمنحينها لنفسك تزيدك إشراقاً.

وإن رغبت في تغيير شيء، فليكن لأجلك أنت، لا لأجل مقاييس عابرة.