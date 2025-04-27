في حفل زفافها الذي أُقيم أخيراً، تألقت الفنانة ليلى أحمد زاهر بإطلالة ملكية ساحرة، خطفت بها أنظار الحضور ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي.

اختارت ليلى فستاناً من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، من مجموعة خريف 2023، مستوحى من عالم الأميرات. تميز الفستان بتصميم كلاسيكي ممزوج بلمسات عصرية، حيث جاء بأكمام طويلة شفافة مطرزة بخيوط فضية ناعمة، وياقة مرتفعة شفافة من الدانتيل بأسلوب High-Neck، ما أضفى طابعاً أرستقراطياً على الإطلالة.





صُنع الفستان من قماش الشيفون المزود بالدانتيل في الجزء العلوي، مع تطريزات لامعة وحبات لؤلؤ موزعة بطريقة فنية. الجزء السفلي من الفستان كان مجسماً على القوام، مزيناً بحبات الترتر اللامعة، مع تنورة منفصلة كلوش بطبقات متعددة، أضافت طابعاً ملكياً للفستان.

كما اعتمدت ليلى مكياجا ناعما أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، ما أضاف لمسة من الأناقة والرقي لإطلالتها.