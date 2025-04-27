خطفت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي الأنظار أخيراً بإطلالات استثنائية جمعت بين الرقي والجرأة.

ظهرت بفستان أبيض أنيق وصفها به الجمهور بـ«عروس 2025»، ثم تألقت بفستان أحمر ملكي مع تطريزات ذهبية مستوحاة من التراث الخليجي من تصميم محمد الباكر وزهير مراد خلال حفل سلطنة عمان.

وفي ذكرى يوم التأسيس السعودي، أبهرت الجميع بعباءة حمراء مطرزة بطابع تراثي، وأطلت أيضاً بفستان ذهبي برتقالي مع مجوهرات زمرد مذهلة.

على صعيد الجمال، اختارت أحلام تسريحات شعر منسدلة مموجة وكعكات كلاسيكية، بينما جاء مكياجها قوياً بعيون «سموكي»، وألوان شفاه «نيود»، مع بشرة مخملية مشرقة، ورموش درامية تزيد من جاذبيتها.