في خطوة مفاجئة خلال عرض أزياء جيمي شوو، خطفت إحدى العارضات الأنظار عندما دمجت بين الرقص والمشي على ممر العروض تحت أنغام الموسيقى.

وتفاوتت ردود الأفعال بين الإعجاب بهذه اللمسة الإبداعية والانتقاد باعتبارها خروجًا عن تقاليد عروض الأزياء المعتادة. وبين هذا وذاك، يبقى العرض حديث عشاق الموضة حول العالم.





يُذكر أن عرض أزياء المصمم جيمي شوو لهذا الموسم جاء ضمن فعاليات أسبوع الموضة للزفاف في برشلونة (The Atelier) ليعزز مفهوم الجرأة والأناقة معًا بإيقاع عصري يجسد طابع الحضارة الأندلسية التي طالما تأثرت بها إسبانيا في أساليب حياة المواطنين من خلال المأكل والملبس والفن والعمارة.

وتميزت عروض جيمي شوو في أسبوع برشلونة العرائسي لفساتين زفاف ربيع 2025 كعادته، ولفت الأنظار بالفساتين المشبعة بالزخارف والريش وحبيبات الكريستال، فضلًا عن الفساتين بالأكمام البوف الضخمة، والفيونكات العريضة، والإطلالات ذات الطيّات المتداخلة في ما بينها، ما أضفى لمسة مميزة على مظهر العروس. كما ظهرت تصاميم الكورسيه والفساتين بالخصر المنخفض، يحتضنها الكايب من الخصر حتى آخر الفستان. ولم تخلُ التصاميم من الطابع الفيكتوري، إذ أطلّت عروس جيمي شوو بالتنانير المنفوشة والتطريزات المشبّعة.