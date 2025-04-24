مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يبحث الرجل الشرقي عن إطلالات تجمع بين الأناقة والعملية، وتتناسب مع خصوصية المناخ، الثقافة، وطبيعة الحياة اليومية في المنطقة. يشمل ذلك المزج بين الطابع العصري والهوية الشرقية الراقية.

1. القمصان الكتانية: الكتان هو قماش خفيف يسمح بمرور الهواء، مريح في الأجواء الحارة، يمكن اختياره بلون أبيض، سكري، أو بيج لإطلالة ناعمة، ويُلبس مع بنطال قماشي أو جينز خفيف.

2. الثوب الصيفي العصري: يعتبر خيارا تقليديا مطورا مثاليا للمناسبات أو الحياة اليومية، ويمكن اختياره بأقمشة خفيفة مثل القطن أو الكتان، وقصّات أنحف أو قصيرة (نصف كم)، وبألوان جديدة مثل الرمادي الفاتح، الأزرق السماوي، أو الزيتوني.

3. البنطال القطني: يعد البنطال قطعة أنيقة وخفيفة، وبديلا رائعا للجينز، ويمكن اختيار اللون الكاكي، الزيتوني، الرمادي الفاتح، والكحلي، وتنسيقه مع تيشيرت سادة أو قميص بولو.

4. تيشيرتات وقمصان بولو: قطع خفيفة، مرنة، وتناسب الطابع الشبابي العصري، وينصح باختيار الألوان الفاتحة والمطفية، وينصح الابتعاد عن الطبعات الكبيرة.

6. الأحذية الصيفية: تتنوع مابين أحذية اللوفر التي تعتبر مريحة وأنيقة، بالإضافة للصنادل الجلدية التي تعد عملية ومناسبة للطلعات اليومية، والسنيكرز القماشي الكاجوال.

الرجال الشرقيون يمكنهم الدمج بين الأصالة والحداثة في الصيف بسهولة، عبر اختيار أقمشة مناسبة للحر، ألوان هادئة، وقصّات تعكس الذوق الراقي. المهم هو التوازن بين الراحة والتفاصيل الراقية التي تعبر عن الهوية.