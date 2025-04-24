تُعَدُّ هيئة الأزياء السعودية من أبرز الجهات الداعمة لتمكين المرأة في المملكة، حيث أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في قطاع الأزياء، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في هذا المجال الحيوي، وفيما يلي تقريرٌ عن أبرز هذه المبادرات:

1. مبادرة «سمو» – قياديات الأزياء

أطلقت هيئة الأزياء هذه المبادرة بهدف دعم الجيل الصاعد من الشابات الطموحات، وتمكينهن من تطوير مهاراتهن القيادية في قطاع الأزياء. تتضمن المبادرة برامج إرشادية وتدريبية بإشراف خبراء متخصصين، مما يسهم في إعداد قيادات نسائية قادرة على إحداث تأثير إيجابي في صناعة الأزياء بالمملكة.

2. برنامج «100 براند سعودي»

يستهدف هذا البرنامج اختيار 100 مصمم ومصممة سعوديين للمشاركة في برامج إرشادية وتدريبية متقدمة، تهدف إلى تطوير مهاراتهم في بناء العلامات التجارية الخاصة بهم. ويُعَدُّ هذا البرنامج فرصةً ثمينةً للمصممات السعوديات لإبراز مواهبهن والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

3. برنامج حاضنة الأزياء

يهدف البرنامج إلى جذب المواهب السعودية المبدعة في مجال تصميم وصناعة الأزياء، وتوفير منصة تعزز رحلتهم في ريادة الأعمال. يسهم البرنامج في تمكين المصممات السعوديات من تحويل أفكارهن الإبداعية إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.

4. إطلاق ترخيص عارض الأزياء

في خطوة تهدف إلى تنظيم مهنة عرض الأزياء وتمكين العارضين والعارضات السعوديين، أطلقت هيئة الأزياء ترخيصًا رسميًا يتيح لهم المشاركة في العروض الحية لعرض تصاميم المصممين السعوديين. يسهم هذا الترخيص في خلق بيئة مهنية تدعم العارضات السعوديات وتساعدهن على تطوير مهاراتهن.

5. منصة تمكين عارضي وعارضات الأزياء

أطلقت الهيئة منصة رقمية مخصصة لتمكين وتنمية المواهب المحلية من عارضي وعارضات الأزياء، تتيح لهم التسجيل والمشاركة في الدورات التدريبية والفعاليات المختلفة، مما يسهم في تعزيز حضورهم في صناعة الأزياء.

تُعَدُّ هذه المبادرات جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الأزياء، الذي يشهد نموًا وتطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.