مع حلول موسم ربيع وصيف 2025، أصبحت الألوان محوراً أساسياً في عالم الموضة، حيث اختارت النجمات العربيات التألق بألوان تنبض بالحياة وتعكس روح الموسم. فمن الدرجات الزهرية الناعمة إلى الألوان الجريئة كالبورغندي والأحمر القاني، شكّلت إطلالاتهن لوحة فنية غنية بالذوق والتنوع. في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز الألوان التي زيّنت إطلالات النجمات العربيات، وكيف عبّرن من خلالها عن شخصياتهن وأناقتهن في أهم المناسبات والمحافل الفنية.

الأزرق السماوي: برز في إطلالة أنابيلا هلال، حيث اختارت قميصاً بهذا اللون مع بدلة نسائية، ما أضفى لمسة من الانتعاش والحداثة.

الأصفر الزهري: اختارته ديالا مكي في فستان بطبعة الزهور، ما أضفى أنوثة وعصرية على إطلالتها.

البنفسجي الفاتح: تألقت به مرمر في فستان مزخرف بأزهار لامعة، ما أظهر جمال التصاميم السعودية.

الأحمر الداكن (البورغندي): اختارته أجواء الجودي في فستان بتفاصيل الشك الأنيق، ما أضفى فخامة وأناقة على إطلالتها.

الأسود الكلاسيكي: برز في إطلالة نجود الرميحي، حيث ارتدت فستاناً يجمع بين الأسود والساتان الأبيض بأسلوب الكاب الطويل.

تعكس هذه الإطلالات تنوع الأذواق والابتكار في تنسيق الألوان والتصاميم، ما يجعل موسم ربيع وصيف 2025 غنياً بالإلهام لمحبي الموضة.



