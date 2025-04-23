تهتم الكثير من النساء بجمال الأظافر والعناية بها، ومن أشهر الخيارات لتجميل الأظافر هما الأكريليك والجل. كلاهما يُستخدم لتطويل الأظافر وإضفاء مظهر أنيق، لكن لكل منهما خصائص تميّزه عن الآخر.

الفرق بين الأكريليك والجل في الأظافر هو أن الأكريليك يُعد أقوى ويدوم لفترة أطول، ويُستخدم بشكل مثالي لتطويل الأظافر أو ترميمها، لكنه يتميز برائحة قوية وقد يكون قاسيًا على الأظافر الطبيعية، أما الجل فمظهره طبيعي ولامع أكثر، ويتميز بمرونته وعدم وجود رائحة، لكنه أقل متانة ويحتاج إلى جهاز UV أو LED لتثبيته. الأكريليك يُفضل لمن تبحث عن المتانة والصلابة، بينما الجل مناسب لمن تفضل المظهر الطبيعي والراحة، ويُعتبر ألطف على الأظافر الضعيفة.