في صيحات موضة الأظافر لربيع وصيف 2025، تتنوع الاتجاهات بين الألوان الهادئة والتصاميم الجريئة، لتناسب مختلف الأذواق وتضفي لمسة من الأناقة على إطلالتكِ هذا الموسم:





1. أظافر السوربيه (Sorbet Nails)

تتميز هذه الصيحة باستخدام ألوان الباستيل الزاهية مع لمسات فنية مثل الزهور ثلاثية الأبعاد والتدرجات اللونية، ما يمنح الأظافر مظهرًا منعشًا ومميزًا.

2. أظافر الزجاج (Glass Nails)

تُضفي هذه الصيحة لمسة لامعة وشفافة على الأظافر، باستخدام طلاءات جل شفافة أو لامعة، ما يمنح الأظافر مظهرًا أنيقًا وعصريًا.

3. المناكير الفرنسية المزدوجة (Two-Tone French Mani)

تُعيد هذه الصيحة ابتكار المناكير الفرنسية التقليدية باستخدام لونين مختلفين على أطراف الأظافر، ما يضفي لمسة جريئة وعصرية.

4. أظافر الجيلي الكورية (Korean Jelly Nails)

تُضفي هذه الصيحة مظهرًا ثلاثي الأبعاد ولامعًا على الأظافر، باستخدام طلاءات جل شفافة وسميكة، مما يمنح الأظافر مظهرًا جذابًا ومميزًا.

سواء كنتِ تفضلين الألوان الهادئة أو التصاميم الجريئة، فإن موضة الأظافر لربيع وصيف 2025 تقدم لكِ خيارات متعددة لتعبري عن أسلوبكِ الخاص وتضيفي لمسة من الأناقة على إطلالتكِ.