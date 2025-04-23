شهدت نسخة معرض «بيوتي وورلد» السعودية لعام 2024 مشاركة مميزة لدار الأميرات، حيث كانت من ضمن الجهات الراعية، و تعود هذا العام بحضور أقوى بصفتها الراعي الرسمي للحدث الأكبر في قطاع التجميل بالمملكة.

تميّزت مشاركتها بعرض مجموعة واسعة من الماركات العالمية التابعة لها والمنتجات الحصرية، مما جذب اهتمام المتخصصين في عالم الجمال وأصحاب الصالونات، خلال فعاليات معرض Beautyworld Saudi Arabia

يُعد «بيوتي وورلد» واحدًا من أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الجمال، حيث يجمع بين العلامات التجارية الرائدة، المستثمرين، والخبراء في مجال العناية والتجميل.

يشكّل المعرض منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، واكتشاف أحدث الاتجاهات، وعقد الشراكات التجارية التي تساهم في تطور القطاع.

كما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات مع عروض مميزة، مما يجعله حدثًا لا غنى عنه للعاملين في هذا المجال.

لطالما كانت «دار الأميرات» داعمًا أساسيًا لتطوير صالونات التجميل في المملكة، من خلال توفير أحدث مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، بالإضافة إلى أجهزة التجميل المتطورة.

تحرص «دار الأميرات» على تزويد الصالونات بأفضل الحلول الاحترافية التي ترفع من جودة الخدمات المقدمة للعملاء، مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق.

كما تسعى لتقديم استشارات متخصصة لأصحاب الصالونات، لمساعدتهم في اختيار المنتجات والأدوات التي تناسب احتياجاتهم.

في معرض «بيوتي وورلد» السعودية 2025، تقدّم «دار الأميرات» تجربة استثنائية لزواره من خلال مجموعة من العروض الحصرية على أحدث المنتجات، بما في ذلك صبغات الشعر التي تتميز بجودتها العالية وألوانها العصرية التي تلبي مختلف الأذواق.

كما يتيح الجناح فرصة تجربة المنتجات الجديدة عبر فعاليات تفاعلية، بالإضافة إلى تنظيم جلسات استشارية مع خبراء العناية والجمال لمشاركة أحدث الاتجاهات والنصائح حول العناية بالبشرة والشعر.

يعد جناح «دار الأميرات» وجهة مثالية لكل من يبحث عن التميز والجودة في عالم التجميل.