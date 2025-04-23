تميزت الملكة رانيا العبدالله خلال السنوات بإطلالات مميزة تتسم بالاحتشام والذوق الرفيع، مما يعكس احترامها للتقاليد والثقافة المحلية مع لمسات عصرية تعكس ذوقها الرفيع ودعمها للمصممين المحليين والعالميين.

1- إطلالة رمضانية بعباءة برتقالية:

خلال شهر رمضان، تألقت الملكة رانيا بعباءة طويلة باللون البرتقالي الدافئ، مزينة بتطريزات يدوية من دار «سارة بيضون» اللبنانية. أكملت الإطلالة بحقيبة يد جلدية باللون العسلي من تصميم «نوديز»، مما أضفى لمسة من الفخامة والاحتشام.





2- فستان بني من بوتيغا فينيتا:

في إحدى المناسبات الرمضانية، ارتدت الملكة فستانًا ميدي باللون البني من دار «بوتيغا فينيتا»، تميز بتصميم أنيق ومحتشم، مع حزام ذهبي عند الخصر أضاف لمسة من الرقي.





3- إطلالة باللون الكحلي في لقاء دبلوماسي:

خلال لقاء مع السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب، اختارت الملكة فستانًا ميدي بقصة مستقيمة من «إدلين لي»، باللون الكحلي، ونسقته مع حقيبة وحذاء أبيضين، مما أظهر توازنًا بين الأناقة والرسمية.





4- إطلالة باللون البرغندي في روما:

أثناء زيارتها إلى روما، ظهرت الملكة بفستان ميدي بلون البرغندي، مزود بحزام جلدي يحدد الخصر، وأكملت الإطلالة بحذاء بكعب عالٍ وحقيبة متناسقة، مما أضفى لمسة من الأناقة الملكية.





5- إطلالة باللون الزهري في الفاتيكان:

خلال زيارتها إلى الفاتيكان، ارتدت الملكة فستانًا زهريًا فاتحًا من «أوسكار دي لا رينتا»، مزينًا بأنماط زهرية، ونسقته مع معطف أبيض من «جيورجيو أرماني»، مما أظهر أناقة ناعمة ومحتشمة.



