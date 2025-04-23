أثار النجم الأمريكي جوني ديب ضجة كبيرة بإطلالته الجديدة التي ظهرت في الصور الأولى من كواليس فيلمه القادم Day Drinker، حيث بدا بمظهر مختلف تمامًا عن المعتاد، مما جعل الجمهور يصفه بأنه «لا يمكن التعرف عليه».

وتفاجأ الجمهور بتفاصيل الإطلالة الجديدة بالشعر واللحية، حيث ظهر ديب بشعر فضي طويل مربوط إلى الخلف، ولحية رمادية كثيفة، مما أضفى عليه مظهرًا ناضجًا ومختلفًا عن إطلالاته السابقة، كما استخدم عدسات لاصقة زرقاء، مما أضاف لمسة غامضة وجديدة إلى مظهره، وارتدى بدلة أنيقة باللون الأزرق الداكن مع قميص فاتح، مما أكمل الإطلالة الرسمية والجذابة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الإطلالة الجديدة، حيث عبر العديد عن دهشتهم من التحول الكبير في مظهر ديب، وأشادوا بقدرته على التغيير والتجديد في أدواره.