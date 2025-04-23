شهد مهرجان كوتشيلا 2025 تحولًا ملحوظًا في عالم الموضة، حيث تميزت إطلالات المشاهير بالتنوع والجرأة، مع التركيز على التعبير الفردي والتصاميم المستقلة بعيدًا عن الأنماط التقليدية.

ليزا (BLACKPINK): أبهرت الجماهير ببدلة مستوحاة من الزواحف ثلاثية الأبعاد من تصميم آشر ليفين، مزينة بأشواك بارزة، مما أضفى طابعًا مستقبليًا على أدائها.





صوفيا ريتشي جراينج: اختارت إطلالات فاخرة من شانيل، تضمنت قميصًا أسود واسعًا مطبوعًا بشعار العلامة، والتيشيرت المخطط المزين بشعار «Double-C»، مع إكسسوارات متناسقة، مما يعكس ولعها بالعلامة التجارية.

سينثيا إريفو: ظهرت بإطلالة مفعمة بالألوان، تضمنت التيشيرت الذي يحمل «صورة ويتني هيوستن، شورت جينز، جاكيت سويدي مزين بشراريب، وحذاء بوت أسود ضخم»، مما يعكس أسلوبًا جريئًا ومميزًا.





جوليا فوكس: لفتت الأنظار بارتدائها كورسيه وسروال «شابس»، مما أثار جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ميغان ذا ستاليون: أطلت بقبعة «ستيتسون» مخصصة خلال أدائها، مما أضفى لمسة غربية على إطلالتها.

بشكل عام، عكس مهرجان كوتشيلا 2025 تحولًا في عالم الموضة نحو الأصالة والتعبير الفردي، مع تركيز أقل على العلامات التجارية الكبرى، مما جعله منصة للاحتفال بالإبداع والتنوع