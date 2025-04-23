اجتاحت أخيراً العبايات بالأقمشة والنقوش الهندية الأسواق، وتنوعت ألوانها ونقوشها لتتناسب مع موسمَي الربيع والصيف، وتعتبر العباية الهندية واحدة من أبرز صيحات الموضة التي تعكس الثقافة الهندية وثراء تراثها.

تستخدم المصممات في العبايات الهندية مواد متعددة مثل الحرير، والقطن، والشيفون، ما يوفر خيارات كبيرة للراحة والمظهر، إضافة للألوان الجذابة، إذ تتنوع في ألوانها، وتتضمن ألواناً زاهية وداكنة، ما يجعلها مناسبة لجميع المناسبات، كما تتميز هذه العبايات بزخارف معقدة وتطريزات فنية، ما يضيف لمسة فريدة وجذابة لها.

وتراوح أسعار العبايات الهندية لدى المصممات ما بين 250 و800 ريال، حسب الخامة المستخدمة والتطريز المضاف للقطعة، ويمكن تنسيقها بسهولة لتنوع ألوانها.