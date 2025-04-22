



عروض الموضة في شتاء وخريف 2025-2026. كانت مبهرة وحافلة بالكثير من الأفكار الجاذبة في «أسابيع الموضة العالمية»، بدءاً من أسبوع الموضة في نيويورك الذي امتد بلمسات تحمل الفخامة والجاذبية وصولاً إلى المحطات الأخرى التي تمر بلندن وميلانو، لتنتهي في مارس الماضي بباريس التي ما تزال عاصمة الموضة بلا منازع، إبداعاً وعروضاً، بفضل بيوت الأزياء ذات الإمكانات الضخمة التي تمدها بكل ما يعزز سحرها ويرسخ مكانتها خلال تسعة أيام كانت مسك ختام لدورة سنوية لافتة.

وهنا نرصد أبرز الصيحات الجديدة في عالم الموضة والأزياء من خلال الدورة السنوية، إذ عاد المصمّمون في نيويورك إلى الطبيعة واسترشدوا بألوان الأرض لتصميم مجموعاتهم. تميّزت هذه التصاميم بتدرّجات البيج والبنّي والكاميل والأبيض، مما أضفى على الإطلالات لمسة دافئة ومريحة تتناغم مع أجواء الموسم الباردة. وبرزت هذه الألوان لدى عدد من أبرز المصمّمين مثل Brandon Maxwell و Altuzarra و Coach

وThom Browne حيث سادت الألوان الدافئة لتضفي رونقاً خاصاً على مجموعاتهم لموسم الشتاء القادم.





وكان للون الأحمر الناري كذلك مكانة خاصة في أسبوع الموضة في نيويورك 2025، حيث شهد عروضاً اتخذت الشكل الدرامى لعارضات أزياء يشبهن الدمى بقصات باللون الأحمر، وظهرت أخريات وهن مرتديات فساتين حمراء يقمن بالمشي بين أحواض الورود.

وفي «أسبوع الموضة» في لندن يلاحظ عودة قوية للماضي، حيث استلهم المصمّمون صيحات ريترو تعكس لمسات من الأناقة الكلاسيكية التي تعود إلى جذور الموضة. هذا الطابع المميز برز بشكل لافت لدى ماركات مثل Burberry و Erdem و Richard Quinn و Roksanda حيث قدّموا تصاميم تجمع بين التقليدي والعصري، مما أضاف لمسة من الحنين إلى تاريخ الموضة مع الحفاظ على روح الحداثة.





الأناقة الإيطالية واللمسات الراقية كانت السمة البارزة خلال عروض الأزياء في ميلانو، حيث تمكّن المصمّمون من تجسيد الفن الإيطالي الجميل في كل تفصيل من تصاميمهم. لقد عبّروا عن ابتكارهم اللامحدود في تقديم قطع فاخرة تجمع بين الكلاسيكية والحداثة. وظهرت هذه الروح الإيطالية في مجموعات كلٍ من Versace و Max Mara وFerragamo وGiorgio Armani و Gucci و Prada،

الطابع الفرنسي الجميل، الذي يمزج بين الأصالة والحداثة، كان حاضراً بقوة في مجموعات خريف وشتاء 2025-2026 خلال «أسبوع الموضة» في باريس. تنوعت الإبداعات بين القصّات الراقية، الأقمشة الفاخرة، والألوان الرائعة، إلى جانب الحِرفية العالية في التصميم التي تميزت بها الدور الفرنسية. أبدعت دور مثل Dior و Louis Vuitton و Chanel و Saint Laurent و Givenchy وغيرها في تقديم إطلالات تعكس التفرّد والذوق الرفيع، مما جعل هذا الموسم من أبرز الفصول في عالم الموضة.