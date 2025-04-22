تنظم هيئة الأزياء دورة «الأداء وعروض الأزياء» لتزويد المواهب الطموحة وعارضي الأزياء بالمهارات الأساسية اللازمة للنجاح في صناعة الموضة والأزياء. من خلال مزيج من المعرفة النظرية والخبرة العملية، سيستكشف المتدربون تاريخ الموضة، ويتعلمون العناصر الرئيسية لتصميم الأزياء، ويتقنون لغة الجسد وتقنيات الأداء، ويشاركون في إنشاء مشاريع أزياء حقيقية.





تفاصيل البرنامج:

* التعليم العلمي.

* التدريب العملي.

* تطوير المشاريع والتدريبات.

ويستهدف البرنامج الجمهور العام، ويقام في مدينة الرياض ويتطلب حضور المشاركين في التواريخ التالية: * المرحلة الأولى: 18 مايو - 29 مايو 2025م

* المرحلة الثانية: 15 يونيو- 26 يونيو 2025م