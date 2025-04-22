-A +A
«عكاظ»(الرياض)

تنظم هيئة الأزياء دورة «الأداء وعروض الأزياء» لتزويد المواهب الطموحة وعارضي الأزياء بالمهارات الأساسية اللازمة للنجاح في صناعة الموضة والأزياء. من خلال مزيج من المعرفة النظرية والخبرة العملية، سيستكشف المتدربون تاريخ الموضة، ويتعلمون العناصر الرئيسية لتصميم الأزياء، ويتقنون لغة الجسد وتقنيات الأداء، ويشاركون في إنشاء مشاريع أزياء حقيقية.

تفاصيل البرنامج:

* التعليم العلمي.

* التدريب العملي.

* تطوير المشاريع والتدريبات.

أخبار ذات صلة
 
أفكار جاذبة وصيحات جديدة في «أسابيع الموضة العالمية»
أفكار جاذبة وصيحات جديدة في «أسابيع الموضة العالمية»
Jlo تتألق في فورمولا 1 بنظارات من تصميم مصممة مصرية
Jlo تتألق في فورمولا 1 بنظارات من تصميم مصممة مصرية

ويستهدف البرنامج الجمهور العام، ويقام في مدينة الرياض ويتطلب حضور المشاركين في التواريخ التالية: * المرحلة الأولى: 18 مايو - 29 مايو 2025م

* المرحلة الثانية: 15 يونيو- 26 يونيو 2025م