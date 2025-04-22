أعربت المصممة المصرية هادية غالب عن سعادتها الكبيرة بعد رؤية النجمة العالمية جينيفر لوبيز تتألق بإحدى نظاراتها خلال فعاليات فورمولا 1 في جدة. واعتبرت غالب أن هذه اللحظة كانت «محطة فارقة» في مسيرتها المهنية، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» مجموعة من الصور التي تُظهر جينيفر لوبيز وهي ترتدي نظاراتها.

شاركت المغنية والممثلة الشهيرة جينيفر لوبيز في حفل غنائي في جدة يوم السبت 19 أبريل 2025، وارتدت نظارة عصرية من تصميم هادية غالب، مما أثار إعجاب الكثيرين ولفتت الأنظار. وتتضمن نظارات غالب تصميمات تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والطابع العصري، وقد جاء هذا الأسلوب ليكون ملائماً لإطلالة جينيفر الوردية خلال الحدث.

في الوقت الذي كانت فيه لوبيز محط أنظار جميع الحضور، أعربت غالب عن فخرها بمشاركة عملها مع شخصية بارزة مثل جينيفر لوبيز. يُذكر أن تلك النظارات تتوفر بألوان متعددة، مما يعكس تنوع وإبداع تصاميم غالب.

تبدو هذه المشاركة نقطة تحول في مجال تصميم الأزياء للمصممة، حيث تجسد نجاحها في الوصول إلى جمهور عالمي من خلال أعمالها المتميزة والمبتكرة.