وفقاً لتوقعات صناعة العطور، من المتوقع أن تصل السوق العالمية للعطور إلى نحو 68.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. هذا النمو يُعزى إلى الابتكارات في النوتات والتجارب الشخصية التي يبحث عنها المستهلكون.

وسيكون التركيز في عام 2025 على مكونات مثل الماتشا، حيث يعتبر مكوناً فريداً سيبرز في العديد من العطور بفضل نكهته الفريدة وخصائصه المنعشة، إضافة لحليب الأرز الذي يستخدم لإضفاء نوتات دافئة وكريمة تُرضي الحواس، والسمسم الذي يضيف لمسة ترابية تساهم في منح العطور عمقاً وأصالة.

وتشير التوقعات إلى أن المستهلكين سيبحثون عن عطور تعبر عن هويتهم وشخصياتهم. سيعتمد ذلك على تقنيات جديدة مثل خلط العطور حسب الطلب باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب فريدة ومخصصة، ومن المتوقع أن تجمع العطور بين النوتات التقليدية والحديثة، مع استخدام مكونات مثل الزهور الرقيقة كالورد والياسمين، لإضفاء لمسة أنثوية، والفانيليا المعقدة، ما يوفر شعوراً دافئاً ومريحاً، كما سيصبح العود أكثر شهرة في الأسواق، مما يجذب عشاق الروائح الغامضة.