تريند «الو بيلاتيس ماتشا» هو من ظواهر السوشيال ميديا التي حققت انتشارًا واسعًا في الفترة الأخيرة، إذ تم تصويره من خلال العديد من مقاطع الفيديو على منصات مثل تيك توك ويوتيوب.

تريند «الو بيلاتيس ماتشا» بدأ بشكل خاص مع فيديو شهير نشرته كندا عزرا، إذ استخدمت عبارة «ألو، بيلاتس، ماتشا» بطريقة فكاهية وتركز على روتين حياة بعض الناس. هذا الفيديو نال استحسان الكثيرين، وأصبح له صدى واسع في المجتمع اللبناني والسوشيال ميديا عموماً.

حقق الفيديو الأكثر شهرة أكثر من 4.7 مليون مشاهدة، مما يبرز مدى التفاعل الكبير معه، الانتشار السريع للتريند يعود إلى استخدامه طريقةَ تعبيرٍ عن حياة يومية خاصة بشريحة معينة، مستخدمًا أسلوبًا ساخرًا وذكيّاً، مصوراً فئة من الفتيات اللاتي يرتدين أطقم ألو الرياضية كونها رائجة هذا العام، ويحملن كوبًا من الماتشا في طريقهن لكلاسات البيلاتيس.

هذا التريند لم يكن مجرد ظاهرة عابرة، بل ساهم في توجيه النقاشات حول ظواهر السوشيال ميديا وتأثير المؤثرين. النقاشات تطرقت حول فكرة «الدي إنفلونسر»، وهي مواجهة للتأثير الكبير الذي يمتلكه بعض الشخصيات على منصات التواصل الاجتماعي، ويعكس كيف يمكن لظاهرة واحدة أن تجسد من خلال الفكاهة جوانب من الثقافة اليومية، فضلًا عن قدرتها على توليد المناقشات والنقاشات حول تأثير وسائل السوشيال ميديا في المجتمعات الحالية.