إبرة السلمون هي تقنية تجميلية حديثة تُستخدم لتحسين صحة البشرة ونضارتها. تعتمد هذه التقنية على استخدام الحمض النووي المستخلص من سمك السلمون، وتحديدًا جزيئات تعرف باسم «حمض الريبوكسي النووي» (PDRN)، الذي يتميز بالعديد من الفوائد للبشرة.





وتعد أبرز الفوائد لإبرة السلمون هي تحفيز إنتاج الكولاجين؛ إذ تلعب إبرة السلمون دورًا حيويًا في تحفيز خلايا الجلد على إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الرئيسي الذي يساعد في الحفاظ على مرونة البشرة وشبابها، كما تقدم الإبرة حلولًا لتحسين مظهر البشرة بشكل طبيعي، مما يساعد في تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

وتُستخدم هذه الإبرة أيضًا لعلاج الندبات من خلال تعزيز عملية نمو الخلايا وإصلاح الجلد التالف، مما يؤدي إلى الحصول على بشرة أكثر نعومة، كما تساعد في مقاومة آثار الشيخوخة من خلال تجديد خلايا البشرة وتعزيز الأشعة فوق البنفسجية، ما يجعل البشرة تبدو أكثر حيوية.

تختلف إبرة السلمون عن الفيلر التقليدي؛ إذ تعمل هذه الإبرة على تحسين البشرة من الداخل، مما يجعل النتائج تستمر لفترة أطول، وتعتبر عملية حقن إبرة السلمون آمنة عمومًا، مع حد أدنى من الآثار الجانبية إذا تمت على يد مختصين مؤهلين.