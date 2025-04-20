يُعتبر عام 2025 عامًا بارزًا للروائية الإنجليزية جين أوستن، التي وُلدت قبل 250 عامًا في عام 1775. ومن بين الطرق التي يتم الاحتفال بها بإرثها هو إعادة عرض فيلم جو رايت الذي تم إنتاجه في عام 2005، والذي يتبنى روايتها «الفخر والتحامل». أدت عودة هذا الفيلم إلى دور السينما لاستكشاف الأزياء والإطلالات الشهيرة المستوحاة من عصر أوستن.

في زمنها، تم تغيير الأشكال النيوكلاسيكية للملابس إلى قطع خفيفة ومستقيمة تحمل تفاصيل الخصر الإمبراطوري (إشارة إلى نابليون). كانت هذه الفساتين ذات الخصر العالي والياقات المفتوحة تبرز منطقة الصدر أو ما يُعرف بـ«رف الديكولتي»، لكن هذا الشكل اليوم يُعتبر بعيدًا عن معايير الجمال المرتبطة بالصدر النحيف، لكن ما يجعل هذا الأسلوب جذابًا اليوم هو توافقه مع طبيعة الجسم. مثل العديد من تواريخ الموضة، يتم التركيز هذا العام على ملابس الطبقات المتوسطة والعليا، «ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن ملابس الطبقات المتوسطة تعكس أحد أكثر العناصر تأثيرًا في المجتمع البريطاني في ذلك الوقت»، ولكن أيضًا لأن حياة جين أوستن وأعمالها تقع في هذا المكان بشكل أنيق. حظيت ملابس الطبقة العليا بقدر غير متناسب من الاهتمام باعتبارها معقل الجماليات ووجهة الطموح في عصر الوصاية..



