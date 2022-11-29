أعلنت دار شوبارد تعيينها لأول سفيرة في المملكة العربية السعودية لعلامتها التجارية، حيث اختارت مصممة الأزياء السعودية الموهوبة، هنيدة الصيرفي لتعبّر بدورها عن خبرات الدار العريقة وحسها الإبداعي الرفيع.

وتشتهر هنيدة الصيرفي بأناقتها وإحساسها العميق بالموضة، واهتمامها بتمكين المرأة، وهي رسالة تشترك بها مع كارولين شوفوليه، الرئيس الشريك والمدير الفني في دار شوبارد.

وباعتبارها واحدة من أبرز رواد الأعمال في مجال الموضة ضمن منطقة الشرق الأوسط، تحتضن هنيدة الصيرفي من خلال تصاميمها الفريدة ثقافتها المحلية لتشيد من خلالها بتاريخ المملكة العربية السعودية. لتكون بذلك امرأة عربية ذات طموحات تجارية على المستوى العالمي، لاسيما أن علامتها التجارية حظيت بشهرة عالمية بعد أن ارتدتها أبرز النجمات على المستوى العالمي من بينهن: لوبيتا نيونغو، وبريانكا شوبرا، وأشانتي، وغيرهن.

واستلهاماً من إبداعات مجموعة «الألماسات السعيدة» (Happy Diamonds) الشهيرة لدى دار شوبارد، تحتفي شوبارد بالمملكة العربية السعودية من خلال تقديم قلادة «النخلة السعيدة» (Happy Palm) كقطعة مجوهرات حصرية للمملكة تم ابتكارها بالشراكة مع شركة «عطار المتحدة». حيث صنعت القلادة من الذهب الأخلاقي الوردي عيار 18 قيراط جسدت شوبارد فيها الطاقة المفعمة بالمرح والعفوية للمرأة العصرية القوية.

وبذلك، تتطلع كل من دار شوبارد وهنيدة الصيرفي إلى التعبير عن فلسفة حياة قائمة على السعادة والإنجاز.