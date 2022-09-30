نسرين أصفري، خبيرة مكياج سعودية تميزت بالعديد من الإطلالات الراقية لمودل وعرائس مميزات، عملت في بدايتها كمحاسبة مالية في أحد صالونات التجميل لتغوص في عالم الجمال والتجميل، وتلتقط أبجديات المهنة من خبيرات التجميل حولها.وأوضحت نسرين قائلة: «عملي في صالون التجميل كان أحد الأسباب التي دفعتني للبدء في عملي الخاص كخبيرة مكياج، فقد شدتني إطلالات العميلات لدى الصالون عند عمل المكياج من قبل الخبيرات المتواجدات؛ ما دفعني للتعلم منهن واكتساب الخبرة خطوة بخطوة».ونوهت أصفري إلى أن أحد أهم الأمور التي تعلمتها من خلال التواجد حول العديد من خبيرات التجميل هي استخدام المنتجات الأفضل في السوق لضمان إطلالات مكياج راقية، وعدم التساهل في استخدام المواد المقلدة التي يمكن أن تتسبب في العديد من المشكلات للبشرة.وأشارت خبيرة التجميل السعودية أصفري إلى أنها تميل لإطلالات المكياج الناعمة واللوكات البسيطة، التي تبرز مواطن الجمال في الوجه، كما تعمد لإخفاء العيوب في البشرة بشكل احترافي دون أن يظهر بشكل ثقيل.