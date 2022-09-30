أطلقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان تعاوناً جديداً مع ماركة الأزياء العالمية دولتشي اند غابانا، إذ تم إطلاق قطع الأزياء الخاصة بهذا التعاون خلال عرض أزياء مميز في مدينة ميلان الإيطالية.وفي ظهور مفاجئ، تم الكشف عن كيم على خشبة المسرح في ثوب أسود لامع بلا أكمام، وشعرها الأشقر مصفف في مظهر مرتفع، ثم انضم إليها على خشبة المسرح ستيفانو غابانا ودومينيكو دولتشي.