يكتسح اللون الوردي مكياج العرائس لعام ٢٠٢٢، ويرى الخبراء أن اختيار الظلال الوردية طبقاً للون القزحية يبرز جمال العيون بشكل جذاب، كما أن أحمر الخدود الوردي هو مستحضر كلاسيكي رائع في عالم المكياج، حيث يمنح البشرة الحيوية المطلوبة بشكل لافت.وبالنسبة لأحمر الشفاة، فينصح الخبراء إذا كنت تملكين لون بشرة داكناً، سنختار درجات اللون الوردي المرجاني أو الوردي الخوخي أو حتى نغمات خشب الورد، فيما يناسب اللون الوردي الفاتح أو الوردي النيود البشرة الفاتحة. وينصح الخبراء باستخدام الحمرة بتركيبة وردية لامعة إذا كانت شفاهك رفيعة، فيما يمكن استخدام التركيبة المطفية للشفاه الممتلئة.