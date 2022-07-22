جدد عرض أزياء بالنسياغا 2022، الموديلات الخريفية بمشاركة مميزة من كيم كارداشيان ونيكول كيدمان ودوا ليبا، اللواتي سرن على ممر العرض بأبهى حلة.وأطلت من بين الوجوه الشهيرة «إنتي وانغ»، العارضة والفنانة البصرية الكولومبية النرويجية، التي ارتدت أحد الفساتين الضخمة. وصرحت إنتي بأن الفستان صنع خصيصاً لها، مما جعله أكثر تميزاً، وأشارت إلى أنها داست بالخطأ على أطراف الفستان في بداية العرض، ما أرعبها وجعلها تدرك أنها مضطرة لحمل الفستان خلال العرض وإلا ستسقط، ولكن كل شيء سار بشكل جميل في النهاية. وأضافت: السير في ثوب بنفس الحجم بعد نعومي كامبل يعد إنجازاً عظيماً.