بعد أن كانت إطلالة العروس تمتاز بالفخامة والمبالغة في الإكسسوارات تغيرت قناعات الفتيات، حيث أصبحن يملن إلى البساطة ‏والفساتين التي تخلو من التطريز والكريستال.ويرجع ذلك لمواكبتهن ‏لصيحات الموضة العالمية، حيث ظهرت العديد من الفساتين البسيطة والراقية على ممرات عرض الأزياء لهذا العام. وظهر عدد من الفساتين التي حازت على إعجاب الكثيرين في عروض أزياء لمصممين مثل زهير مراد، إيلي صعب، وريم عكرا.