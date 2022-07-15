أثارت إطلالة دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون الأخيرة جدلاً واسعاً بين جماهير الموضة والأزياء، حيث أطلت بفستان أبيض منقط بالأسود من تصميم alessandra rich، حيث يعد مطابقاً لأحد فساتين الأميرة الراحلة ديانا في الأربعينيات من تصميم cecil beaton.ولم تكن هذه إطلالتها الأولى المطابقة لإطلالات الأميرة ديانا؛ مما أثار تساؤلات المهتمين بالموضة ما إذا كانت تملك ستايلاً خاصاً بها بعيداً عن الربط المستمر بالأميرة ديانا.