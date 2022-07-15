شاركت خبيرة المكياج نجود اليحيى ببعض من النصائح للحصول على إطلالة مليئة بالنضارة والحيوية، ‏حيث تهتم بشدة بنظارة البشرة وتأسيسها بشكل صحيح قبل عمل المكياج.وتنصح اليحيى الفتيات باختيار غسول ‏مناسب لنوع البشرة سواء كانت دهنية أو جافة أو مختلطة، ‏بالإضافة لاختيار ‏كريم الترطيب المناسب، ‏حيث تظن بعض النساء أنهن في حال كانت البشرة الدهنية فهذا يغني عن كريم الترطيب ولكن هذه معلومة خاطئة تماما فترطيب البشرة ضروري أياً كان نوعها.وأشارت إلى ضرورة اختيار كريم أساس مناسب للإطلالة المرغوب بها، ‏فلا يمكن استخدام كريم أساس مطفٍ، والحصول على بشرة مرتوية ونضرة، ‏كما لا يمكن استخدام كريم أساس ذي قوام دهني ‏في حال كانت البشرة كثيرة الإفرازات الدهنية.وتستمتع خبيرة المكياج نجود اليحيى بإضافة الألوان المشرقة بطريقة بسيطة وغير مبالغ فيها في المكياج، ‏وغالبا ما تتوجه الفتيات لاختيار هذا النوع من المكياج في الإطلالات اليومية أو في جلسات التصوير.