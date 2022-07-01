أثارت الفنانة الخليجية أحلام، موجة من الوعي حول ارتداء الماركات العالمية بشكل كبير ومبتذل في بعض الأحيان، حيث شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور عبرت من خلاله عن رأيها حول الإقبال الكثيف على شراء الماركات العالمية؛ التي تتميز بوضع علامتها التجارية أو اللوقو على التصاميم، ونوهت بأنها لا تحتاج لارتداء قميص يحمل علامة أو لوقو حتى يعرف الناس قيمته أو ماركته. وحصد الفيديو الكثير من الردود الإيجابية؛ حيث عبر المتابعون عن مدى الاستهلاك للماركات العالمية، فالأغلب يقوم بشراء القطع التي تحمل رسومات أو لوقوهات معينة شهيرة في هذا الموسم بمبالغ خيالية، بينما يخفت بريقها في الموسم التالي.من جهة أخرى، انتقد المتابعون لوسائل التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من المشاهير والفاشنيستات لمبالغتهن في اقتناء الماركات العالمية التي يحصلن عليها إما كهدايا من دور الأزياء أو مقابل عدد من الإعلانات أو حتى عن طريق شرائها.. حيث أصبحت إطلالتهن مبتذلة لاحتوائها على لوقو الماركات بكثرة.