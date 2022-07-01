اختارت عارضة الأزياء العالمية يارا شهيدي بدلة مميزة باللون الطوبي مصممة لها خصيصاً من دار الأزياء العالمية ديور، وذلك لحضور حفل تخرجها من جامعة هارفارد، حيث أنهت بحثها المكون من ١٣٦ صفحة حول «الفكر السياسي الأسود في ظل مشهد استعماري جديد»..وخلال المراسم ارتدت شهيدي القبعة والعباية الخاصة بخريجي هارفارد، بينما ظهرت من تحتها البدلة المميزة التي تم اختيار لونها للتوافق مع ألوان الجامعة.