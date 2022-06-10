جود البارقي، خبيرة تجميل متخصصة في العرائس، تمتلك خط مكياج يميزها ذي طابع ناعم وفخم في الوقت نفسه، ‏كانت بدايتها عن طريق تعليم نفسها عبر تطبيق شروحات الـYouTube والخطوات التي ‏ينصحن بها خبيرات التجميل العالميات، ‏وعند بداية ‏مشروعها الخاص المتخصص في مكياج العرائس حصلت على عدد من الدورات لدى خبراء في التجميل.‏وترى جود، أن توجه مكياج العروس هذا العام للإطلالة الطبيعية والهادئة إلى أقصى الحدود، والاستغناء كلياً عن أحمر الشفاه الداكن وألوان الآي شادو الغامقة.وعن أبرز لوكات المكياج المطلوبة من العرائس خلال 2022، ‏ترى البارقي، أن الكت كريس من أكثر لوكات الميكب طلباً وينافسه السموكي الكلاسيك، وغالبا يتجه أغلب العرائس حالياً للميكب ذي الألوان الهادئة كالبرونزيات واللحميات ويعتمد اعتمادا كليا بالغالب على اختيار لون عدسات مناسب ورموش مناسبة لقصة العين وروج نيود أو أحمر‏وأشارت، إلى صعوبة المحافظة على المكياج، خصوصا في فصل الصيف، إلا بعد عمل بعض الخطوات الضرورية ومنها تجهيز البشرة وتنظيفها جيداً من خلال التقشير مرتين فالأسبوع والترطيب اليومي واستخدام مثبت مكياج كآخر خطوة بعد عمل المكياج.